Омичка поверила в выплаты для вакцинированных от ковида и лишилась сбережений

Омичка поставила прививку от ковида и надеялась подзаработать на этом, но лишилась крупной суммы денег. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омске полицейские разбираются в онлайн-мошенничестве. На этот раз причиной для него послужил коронавирус. Прививочная компания от ковида сейчас окутана слухами, домыслами и мифами. Вот на один из таких и купилась 53-летняя омичка. Она увидела на странице знакомой в соцсетях объявление о том, что вакцинировавшимся от ковида положена социальная выплата в размере 5 тысяч рублей. Условия были простыми, для ее получения на сайте нужно ввести номер карты, имя владельца и трехзначный код с обратной стороны. Женщину ничего в таких правилах не смутило и она быстро заполнила форму. Через некоторое время со счета списали 3000 рублей, а потом 12 тысяч. Омичка поняла, что стала жертвой мошенников и заблокировала карту.

В полиции уже установили, что на номер счета, куда ушли деньги пострадавшей, поступило как минимум еще 30 платежей от таких же обманутых людей. География мошенничества Омском не ограничивалась.

Омичам напоминают, что вакцинация проводится добровольно и никаких вознаграждений за нее не предусмотрено. Если вы видите подобные объявления, их скорее всего публикуют мошенники. В Омске уже ловили мошенников, наживавшихся на теме коронавируса. Они за деньги подделывали результаты ПЦР-тестов.