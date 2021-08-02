На трассе под Омском джип попал под фуру

Под Омском водитель джипа угодил под фуру. Фото: скриншот с видео

Серьезное ДТП произошло накануне вечером на трассе под Омском. В Тюкалинском районе недалеко от села Бекишево, как сообщают очевидцы, произошла серьезная авария. Джип выехал на встречную полосу, где и попал под колеса фуры. Очевидцы аварии предполагают, что водитель был пьян, поэтому и не справился с управлением.

Из-за этой аварии водители на трассе встали в огромную пробку, растянувшуюся на 10 километров. Проезд был затруднен в обе стороны. Многим пришлось потерять по несколько часов, проезжая этот участок. Сейчас движение по трассе уже восстановлено.