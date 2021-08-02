Под Омском подросток на мопеде сбил маленького ребенка

Подросток решил покататься вечером на мопеде, но попал в аварию. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции

Накануне поздним вечером в Омском районе произошло ДТП с участием двух детей. Один из них, подросток 14 лет ехал по дороге в селе Ближняя Роща около 23:00. Прав на управление мопедом у него не было. В надвигающихся сумерках подросток не заметил перебегавшего дорогу 10-летнего мальчика. Малыша с места аварии доставили в больницу. За его здоровьем наблюдают медики.

По факту аварии проводится проверка, в ходе которой будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего, отметили в пресс-службе Госавтоинспекции.