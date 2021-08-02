В лобовом столкновении легковушек под Омском пострадали четверо

Оба автомобиля серьёзно пострадали. Все люди оказались в больнице. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции

Накануне под Омском в Любинском районе произошло серьёзное ДТП. столкнулись два отечественных автомобиля, есть пострадавшие.

Как выяснили инспекторы Госавтоинспекции, авария произошло между Волгой и "Ладой Приорой" на 827 километре трассы Омск-Тюмень. 66-летний водитель Волги не уступил при повороте налево Ладе, из-за чего и произошло столкновение. Машины ударились почти лоб в лоб. Все, кто был внутри, попали в больницу. Помощь медиков понадобилась обоим подителям и двум пассажирка Волги. По факту аварии проводится проверка, точные причины произошедшего устанавливаются.