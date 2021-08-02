Страшный рекорд: За выходные от коронавируса умерло 19 омичей

Омские больницы заполнены пациентами с ковидом. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Третья волна коронавируса продолжает уносить жизни омичей. Ранее сообщалось, что наш регион стал лидером по количеству смертей от ковида в Сибири. За минувшие выходные от коронавируса в омских больницах скончалось 19 омичей - 9 человек в субботу и 10 пациентов в воскресенье.

Всего с начала пандемии, по данным регионального минздрава, от этого диагноза умерло 1705 сибиряков. Причем цифры Росстата гораздо выше. Всего ковидом переболело 61 623 омича.

К этому дню привито уже 459 416 жителей. Но эти цифры не дотягивают до нужных 60%. Категории омичей, которых Роспотребнадзор отнес к обязательным, должны поставить вторую вакцину до 26 августа. В противном случае работодатели имеют право отстранять их от труда. При этом вакцина в Омской области есть, но из-за наплыва желающих поставить прививку в больницах наблюдается очереди.