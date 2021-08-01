Появилось видео смертельного ДТП с омским байкером

Байкер погиб на месте. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Жуткая авария произошла на этих выходных в Нефтяниках. Все случилось на перекрестке улиц Нефтезаводская и Магистральная. Омская полиция опубликовала видео смертельного ДТП. На кадрах видно, как машины стоят на светофоре. Когда загорается зеленый оба потока начинают движение.

Малолитражка "Хонда" включает левый поворот и пытается повернуть на улицу Магистральную. Однако водитель не убедился в безопасности маневра, не уступил дорогу и в него влетел мотоциклист. В ДТП 31-летний мотоциклист погиб на месте. Об этом сообщили в пресс-службе омской полиции.

Судя по всему, виноватым в аварии признают водителя легковушки. Но и байкер ехал с явным превышением скорости.