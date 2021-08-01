К омской экс-чиновнице с ковидом, которая не могла вызвать доктора, после жалобы пришли сразу два врача

Анна Статва о проблеме рассказала в соцсетях. Фото: ВКонтакте

О своей проблеме экс-заместитель министра культуры Анна Статва рассказала в соцсетях. После получения положительного теста на коронавирус она двое суток не могла вызвать врача на дом.

В омском минздраве проблему признали. Там сообщили, что это случилось из-за технической ошибки персонала. И добавили, что "к сожалению, такое случается". Все врачи работают сейчас на пределе своих сил из-за третьей волны ковида.

Тем не менее, проблему бывшей омской чиновницы минздраву удалось решить. По словам Анны Статвы, после жалобы в соцсетях к ней пришли сразу два врача. Претензий к медикам у нее нет.

- Волшебная сила социальных сетей и СМИ! Пришел врач, даже 2 врача! - написала на своей страничке в соцсетях Статва. - Посмотрели, поговорили, изучили анализы, послушали, выдали лекарства, назначили дату повторного ПЦР-теста.