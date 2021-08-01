В Омске родилась первая в этом году тройня

Малыши, появившиеся на свет, полностью здоровы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Радостное событие случилось в одной из омских семей. Сибирячка на этой неделе родила сразу тройню. Три малыша появились на свет совершенно здоровыми. Родившиеся - девочки. Их мама и малышка уже выписались из родильного дома. Об этом сообщили в пресс-службе омской мэрии.

Впереди их ждут семейные хлопоты - воспитывать сразу троих малышек дело нелегкое. Добавим, что это первая тройня для Омска в этом году. В прошлом году было сразу два таких случая. А в 2019 году - только один.

Отметим, что с начала года в омских семьях появилась на свет 81 двойня. Известны и самые частые имена, которые дают детям омичи. Для мальчиков это - Александр и Артем. А у девочек - Дарья, София и Полина. Ранее стало известно и о самом редком имени. Омичи назвали малыша Даниэль Бентли Александр.