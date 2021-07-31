Неудачливый самоубийца из Омска, трижды пытавшийся покончить с собой, все-таки умер

Врачи боролись за жизнь омича, но не смогли спасти его. Фото: Татьяна ЭЙХМАН

В Азовском районе 44-летний вахтовик стал героем классического анекдота. Вернувшись с работы, он застал любимую жену с другим. Разъяренный супруг собрал вещи и детей, а после уехал на машине. А позже трижды пытался покончить с собой.

По дороге возбужденного мужчину встретили знакомые – его психологическое состояние им сильно не понравилось, поэтому на всякий случай они поехали следом.

И не прогадали: на трассе вахтовик попал в аварию с микроавтобусом. Интересно, что сибиряк даже не стал останавливать, и поехал дальше. Но через пару километров его машина улетела в кювет.

Выбраться из авто детям и их отцу помогли те самые друзья, поехавшие следом. Каким-то чудом никто из них особо не пострадал. Но у главы семейства были свои планы на это. Знакомые мужчины отвлеклись на осмотр детей и вызов ГИБДД, а преданный женой омич выскочил на дорогу. Водитель ехавшей «Лады Гранты» даже не успел толком понять. Но и тут вахтовику не повезло. Травмы оказались настолько не серьезными, что его быстро привели в чувство своими силами.

Но на всякий случай вызвали скорую. Пока медики ехали на вызов, мужчина выскочил на дорогу и бросился под колеса снова. После уже четвертой аварии по счету подняться сам сибиряк не смог – его увезли на скорой в омскую БСМП-1.

Медики диагностировали у него ушиб легкого, травму позвоночника и травматический шок. Но уже через сутки обманутый любимой мужчина взялся за старое. На этот раз он попытался воспользоваться тем, что палата находится аж на девятом этаже. Пациента обнаружили лежащим под окнами больницы. Но и это падение оказалось не смертельным. Судьба подарила упрямому омичу еще один шанс.

Однако, анекдот закончился трагически. Как стало известно "КП-Омск" из источника в правоохранительных органах, омич все-таки умер. Врачи почти 3 недели боролись за его жизнь, но спасти не смогли. От полученных травм мужчина скончался.