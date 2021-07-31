Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия31 июля 2021 6:20

На Омск надвигаются жара и сильные дожди с грозами

Всю следующую неделю в городе будет сыро
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Всю неделю будут идти дожди.

Всю неделю будут идти дожди.

Фото: ВКонтакте

Синоптики рассказали, какая погода ждет омичей на следующей неделе. Жара в городе сохранится в ближайшие 7 дней. В эти выходные синоптики обещают днем +26...+29 градусов. При этом будет облачно, временами даже пасмурно.

А вот первая неделя августа выдастся капризной. Наряду с 30-градусной жарой в Омск придет и сильные дожди с грозами. Они будут продолжаться всю неделю. Температура воздуха, по данным синоптиков, будет держаться на уровне +25...+30 градусов. При этом в некоторые дни метеорологи обещают достаточно ветренную погоду. Жара в Омске отступит к следующим выходным.