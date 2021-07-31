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Общество31 июля 2021 5:36

Омский стрелок Бацарашкина за два «золота» и «серебра» на Олимпиаде получит 18 миллионов

Наша землячка триумфально выступила на Играх в Токио
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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Омичка завоевала на Играх три медали.

Омичка завоевала на Играх три медали.

Абсолютно триумфально выступила омская спортсменка Виталина Бацарашкина на Олимпиаде в Токио. Наша стрелок взяла на Играх сразу три медали - два "золота" и "серебро". Это великолепный результат.

Помимо спортивных достижений Виталина Бацарашкина получит еще и весомое денежное вознаграждение. По три миллиона рублей ей выплатят за "золото" и полтора - за серебряную награду. Еще 10,5 миллиона ей перечислит Стрелковый Союз России за удачное выступление на Играх в Токио. Всего же по итогам Олимпиады Бацарашкина получит 18 миллионов рублей. Будут вознаграждены за подготовку чемпионки и ее тренеры.

Наверняка по давней традиции все олимпийцы получат и по дорогому внедорожнику. В предыдущие годы это были машины марки "Мерседес". В Омск спортсменка вернется в ближайшие дни.