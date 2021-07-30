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Общество30 июля 2021 16:11

Александр Бурков поздравил Виталину Бацарашкину с очередной блистательной победой на Олимпиаде в Токио

Сегодня заслуженный мастер спорта из Омской области Виталина Бацарашкина стала лучшей в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров среди женщин, установив еще один олимпийский рекорд.
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Губернатор Омской области Александр Бурков направил двукратной олимпийской чемпионке поздравительную телеграмму.

«Уважаемая Виталина Игоревна! От всей души поздравляю Вас с завоеванием еще одной золотой медали на Олимпийских играх в Токио! Ваша новая блистательная победа – это результат огромной работоспособности, выдержки и нацеленности на результат. Вы первая омская спортсменка, у которой в активе уже четыре олимпийские награды. Земляки гордятся Вами и радуются Вашему триумфу. Благодарю Вас за то, что прославляете наш регион на мировой арене. Желаю Вам и впредь так же уверенно покорять любые жизненные и профессиональные вершины!» , – говорится в телеграмме.

Сегодня в финале в упражнении «малокалиберный пистолет, дистанция 25 метров» Виталина Бацарашкина улучшила олимпийский рекорд в этой дисциплине. На решающем этапе Виталина и кореянка Мин Чон Ким набрали одинаковое количество очков – по 38, но в заключительной перестрелке омская спортсменка вырвалась вперед. Бронзовая медаль досталась китаянке Цзяжуйсюань Сяо.

Это третья медаль Виталины на Олимпийских играх в Токио. Она выиграла «золото» в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров и установила рекорд Олимпийских игр. А в паре с иркутянином Артемом Черноусовым спортсменка завоевала «серебро» в командном миксе на этой же дистанции. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году омичка завоевала серебряную медаль в упражнении «пневматический пистолет, дистанция 10 метров».