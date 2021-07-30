Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 июля 2021 14:01

На камеру попал момент страшной аварии с мотоциклом в Омске

Байкер и водитель легковушки не определили, кто должен проехать первым
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
От сильного удара у легковушки отвалился бампер. Водитель не пострадал, а байкер попал в больницу.

От сильного удара у легковушки отвалился бампер. Водитель не пострадал, а байкер попал в больницу.

Серьезное ДТП произошло в Советском округе Омска на улице Химиков. Судя по кадрам с видеорегистртора, которыми поделился очевидец, авария произошла прямо напротив остановки Энтузиастов. По данным полиции, авария произошла сегодня в 12:05. При повороте налево водитель «Тойоты Марк2» не уступил дорогу байкеру на мотоцикле «Каваси», двигавшемуся во встречном направлении.

Избежать столкновения не удалось. Удар был таким сильным. Что у легковушки отвалился бампер и осталась огромная вмятина на капоте, а байкер слетел с мотоцикла и его отбросило на несколько метров. После ДТП водитель мотоцикла оказался в больнице. Проводится проверка, в ходе которой будут установлены все причины произошедшего.

Смотреть видеосюжет
Авария с мотоциклом в Омске
Авария с мотоциклом в Омске
t.me/chp55 наш Телеграм instagram.com/chpomsk наш Инстаграм