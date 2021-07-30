В омской мэрии прокомментировали закрытие отряда в летнем лагере из-за ковида у вожатой

В лагере провели дезинфекция, остальные отряды продолжают отдыхать. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мы уже рассказывали о том, что в одном из лагерей Омской области закрыли отряд из-за коронавируса. Зараженной оказалась одна из вожатых. Ковид обнаружила проверка Роспотребнадзора. Именно они настояли на отправлении детей домой, хотя руководство лагеря было готово изолировать всех контактировавших на двухнедельных карантин в лагере. Об этом рассказала руководитель пресс-службы департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Омска Алексей Колесников.

- По требованию Роспотребнадзора, дети и сотрудники были отправлены по домам. Однако лагерь выражал готовность изолировать контактных людей в помещениях учреждения. Предлагалось поместить на изоляцию отряд, где работала вожатая (возраст детей — 8-9 лет), проводить осмотр и измерение температуры тела не менее двух раз в сутки, организовать отдельное питание от остальных отрядов, - приводят слова Колесникова 12 канал. - Добавим, что в помещениях лагеря проведена генеральная уборка. Дезинфекция проводится ежедневно три раза в сутки