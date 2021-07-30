Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 июля 2021 13:01

Оксана Фадина запретила вырубать деревья ради новой остановки у ТЮЗа

Положительное решение о сносе выдала накануне «зеленая» комиссия
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Омске планировали срубить деревья для новой остановки, но дело пока остановилось. Фото: Instagram Оксаны Фадиной

В Омске планировали срубить деревья для новой остановки, но дело пока остановилось. Фото: Instagram Оксаны Фадиной

Некоторое время назад в Омске заговорили об обустройстве новой остановки в центре, около ТЮЗа. Ее решили установить за одно с пешеходным переходом, который перенесут от соседней улицы, чтобы избежать аварий. Чтобы установить остановку «зеленая» комиссия разрешила снести 16 тополей. Такое решение не понравилось многим омичам. Не смогла остаться в стороне мэр Омска Оксана Фадина. Она наложила вето на решение комиссии и предложила более детально рассмотреть возможности обустройства остановки.

- Считаю, что необходимо рассмотреть другие варианты размещения остановки и светофорного объекта, чтобы не только обеспечить безопасность людей, но и сохранить существующие зеленые насаждения. Уверена, после детального обсуждения с горожанами мы найдем оптимальное решение, - написала мэр в своем Instagram.