Омич угнал автомобиль из СТО и перегородил им улицу

На нарушителя инспекторы наткнулись в буквальном смысле посреди дороги. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

На необычное препятствие натыкались омичи на проспекте Мира. Посреди дороги остановился неизвестный водитель и никуда уезжать не собирался. Его же встретили и инспекторы ДПС во время патрулирования. На просьбу убрать автомобиль с дороги омич согласился, но уже тогда стало понятно, что он пьян. После того, как водитель отъехал на обочину, чуть не врезавшись в дерево, попытался убежать от полиции, но инспекторы его быстро поймали.

Как уточнили в пресс-службе полиции, омич рассказал, что накануне распивал алкоголь на СТО с его хозяином. Когда он ушел, взял ключи от ремонтировавшегося там автомобиля и поехал кататься, а потом остановился посреди дороги и уснул.

- А за что меня штрафовать? А чем я виноват? – недоумевал омич в патрульной машине. Когда ему объяснили, что он задержан за нахождение за рулем в пьяном виде, мужчина удивился еще больше. – Так я же никуда не ехал! – воскликнул он.

Называть личность на месте он отказался, документы оставил в СТО, поэтому патрульные доставили омича в отделение полиции. Суд уже назначил пьяному водителю наказание в виде 10 суток ареста, также на него завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».