Омичка Бацарашкина после третьей медали Олимпиады: Вот теперь можно ехать домой!

Спортсменка скоро вернется в Омск.

На олимпиаде в Токио омичка Виталина Бацарашкина сегодня завоевала третью медаль. Она оказалась золотой. Выступала Виталина в дисциплине скоростная стрельба с 25 метров. Квалификация далась омичке не легко, она не показала высоких результатов, но в финале взяла себя в руки и выступила просто блестяще.

Тренер Виталины Наталья Кудрина считает, что воспитанницы способна и на лучшие результаты, несмотря на то, что спортсменка установила олимпийский рекорд. Совсем скоро омичка вернется с медалями на родину. Именно о доме сразу вспомнила Виталина в разговоре с тренером после соревнований.

- Эмоций у нее там не много, кончились там силы, по-моему. И еще не пришло осознание того, что она сделала. Первое, что сказала Виталина: "Ну, вот теперь можно и ехать домой", - рассказала тренер Виталины Наталья Кудрина.