В Омске пройдут гидравлические испытания

АО «Омск РТС» сообщает о проведении гидравлических испытаний: с 10.00 03 августа до 20.00 5 августа 2021 будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Обратного» трубопровода Восточного луча ТЭЦ-2, ТЭЦ-5 оборудованием ТЭЦ-2, совместно с сетями МП г. Омска «Тепловая компания» и ведомств согласно поданным заявкам.

ГВС потребителей сохраняется по «Подающему» трубопроводу по открытой схеме.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: Горького, Добролюбова, Дзержинского, Хабаровская, 1-я Военная, 3-я, 4-я Транспортные, Богдана Хмельницкого, Гоголя, Харьковская, Мануильского, Вузовская, Н. Зенькова.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надёжно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.