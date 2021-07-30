Стало известно, куда уезжает большинство омичей

Омичи предпочитают уезжать в соседние регионы. Фото: Алиса ТИТКО

Омская область уже несколько лет удерживает первенство по миграционной убыли населения. Даже в прошлый пандемийный год область осталась на первом месте, миграционная убыль тогда составила 10 373 человека.

Оказалось, что самым популярным городом для нового постоянного места жительства омичи выбирают Тюмень. Туда в прошлом году уехали 4 823 человека. На втором месте по привлекательности оказался Краснодарский край, туда отправились 2 016 человек. На третьем месте оказалось Подмосковье, там теперь живут еще 1 869 омичей.

Довольно много людей уезжает и в саму Москву, 1 789 человек за год. Следом расположились Санкт-Петербург с 1 367 переехавшими за год и Новосибирская область с 1 201. За границу в прошлом году, несмотря на ограничения, переехали 7 159 человек.