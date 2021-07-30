В ОмГУ приехала преподаватель из Хорватии

В рамках программы Erasmus+ ОмГУ посетила доктор филологических наук, профессор Сандра Хаджихалилович, заведующая отделением русистики Задарского университета (г. Задар, Хорватия).

В Хорватии русский язык и литературу изучают около 400 студентов отделений русистики Загребского и Задарского университетов. В качестве третьего языка и факультативно русский преподается в ряде хорватских школ*.

Активное сотрудничество между ОмГУ и Задарским университетом развивается с 2019 г. В ноябре 2019 г. заведующая кафедрой русского языка, славянского и классического языкознания факультета филологии и медиакоммуникаций ОмГУ, доктор филологических наук, профессор Лариса Бутакова преподавала в Задарском университете в рамках программы Erasmus+.

Сандра Хаджихалилович встретилась в ОмГУ с коллегами: профессором Ларисой Бутаковой и доцентом Мариной Харламовой, посетила лекции по русскому языку Марины Харламовой и доцента Любови Зинковской в рамках летней школы русского языка и культуры для иностранных студентов.

Сотрудники отдела планирования и организации международной деятельности провели для профессора Хаджихалилович презентацию университета, а также организовали культурную программу, которая включала в себя экскурсию по центру Омска, поход в театр на премьеру спектакля «Три сестры», а также посещение музеев города.

В рамках встреч обсуждались вопросы дальнейшего развития сотрудничества между университетами, в том числе по программе академической мобильности Эразмус+.

*По информации Россотрудничества. Методические мастерские по русскому языку и литературе прошли в Хорватии https://rs.gov.ru/ru/news/36634