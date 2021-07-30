В Омске две недели ищут мужчину с татуировкой волка

Мужчина не выходит на связь с родными уже долгое время. Фото: ПСО «Доброспас»

В Омске уже вторую неделю продолжаются поиски 29-летнего Константина Дубравина. Он исчез 16 июня, в пятницу. Вышел из дома и больше родные и друзья его не видели. Молодой человек не выходит на связь и никак не дает о себе знать. За помощью в поисках обратились к поисковый отряд.

Приметы Константина: рост 187 сантиметров, худощавого телосложения, бритый на лысо, глаза зеленые.

Есть у Константина и особые приметы, на руке у омича заметная татуировка в виде волка и женщины в воде. Если вы видели Константина или знаете, где он может находиться, сообщите в поисковый отряд или в полицию.