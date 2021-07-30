«Атмосфера в олимпийской деревне необыкновенная»: В Омск вернулась тренер Мартина Малютина

Наталью Рощину в аэропорту также встречал региональный замминистра Иван Колесник. Фото: министерство спорта Омской области

В отличие от стрелка Виталины Бацарашкиной, которая завоевала на Олимпиаде, проходящей сейчас в Японии золото и серебро, которая поехала на соревнования одна, другой омич – пловец Мартин Малютин выступал при поддержке своего тренера. Он стал обладателем серебряной медали в эстафете.

После награждения его наставник Наталья Рощина вернулась в Омск. В аэропорту ее встречала довольно внушительная группа поддержки, сообщает пресс-служба областного минспорта.

Поздравить маму с новой победой приехал и ее сын и воспитанник Роман Слуднов. Напомним, он также призер Олимпийских игр, в свое время он выиграл бронзовую медаль.

– Для меня это уже пятая Олимпиада, и я всегда получаю огромное удовольствие находясь внутри такого грандиозного праздника, – поделилась впечатлениями Наталья Рощина. – Атмосфера в олимпийской деревне необыкновенная, ее ни с чем невозможно сравнить. Эта энергия спортсменов дает отличный эмоциональный заряд!