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Общество30 июля 2021 5:53

В Омске больше всего подделывают 1000 и 5000 купюры

Их чаще обнаруживают в отделении Банка России
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В последние несколько месяцев в Омске довольно часто находили фальшивые деньги за три месяца специалисты выявили 52 подделки. Среди них больше всего тысячных и пятитысячных купюр. Этот номинал стал самым популярным для омских фальшивомонетчиков, к такому выводу пришли в Омском отделении Банка России.

Четверть подделок обнаружили кассир банков, остальные нашли уже в отделении Банка России. В магазинах редко задерживают покупателей с фальшивками. Они вполне могут оказаться такими искусными, что люди примут их за настоящие деньги. Но, к сожалению, за такую невнимательность можно поплатиться финансово. В пресс-службе Банка России напомнили, что изъятие поддельных купюр не компенсируется.