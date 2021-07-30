В Омске больше всего подделывают 1000 и 5000 купюры

В последние несколько месяцев в Омске довольно часто находили фальшивые деньги за три месяца специалисты выявили 52 подделки. Среди них больше всего тысячных и пятитысячных купюр. Этот номинал стал самым популярным для омских фальшивомонетчиков, к такому выводу пришли в Омском отделении Банка России.

Четверть подделок обнаружили кассир банков, остальные нашли уже в отделении Банка России. В магазинах редко задерживают покупателей с фальшивками. Они вполне могут оказаться такими искусными, что люди примут их за настоящие деньги. Но, к сожалению, за такую невнимательность можно поплатиться финансово. В пресс-службе Банка России напомнили, что изъятие поддельных купюр не компенсируется.