Появилось видео погони за омичом, угнавшим из мастерской авто и заснувшим в нем

Рано утром экипаж ДПС заметил в городке Нефтяников странную машину. На обочине Проспекта Мира в районе остановки "Садко" стоял «Митсубиси Лансер». Иномарка явно мешала движению. Инспекторы попросили водителя перепарковать авто. Однако шофер отреагировал агрессивно, включил заднюю передачу и ударил по газам. В итоге машина заехала на газон.

Когда гаишники подошли к машине поближе, омич выскочил из нее и бросился бежать. Поймать его удалось лишь через несколько дворов. Омская полиция выложила видео преследования нарушителя. В итоге выяснилось, что машина чужая. Угнал омич ее из СТО, после выпивки с владельцем мастерской. Мужчина хотел покататься по городу, но уснул в чужой иномарке. На него и наткнулся экипаж ДПС.

При задержании сибиряк искренне недоумевал, какие к нему могут быть претензии.

- А в чем я виноват? - вопрошал он.

- В том, что за рулем был пьяный.

- Так я никуда не ездил! - пытался отмахнуться мужчина.

В итоге горе-водителя доставили в отдел. Прав у него никогда не было, вождению он не учился. Омича арестовали на 10 суток. К тому же за угон на него завели уголовное дело.