На сентябрь в Омске перенесли «JazzПарк»

В Омске перенесли крупный музыкальный фестиваль. Фото: группа «JazzПарк» 2021

Вслед за Днем города и марафоном в Омске решили провести позже и музыкальный фестиваль «JazzПарк». Он должен был пройти 21 августа, но, как и другие крупные мероприятия, его сместили на сентябрь.

- Друзья, до конца августа действуют ограничительные меры, поэтому JazzПарк переносится на 4 сентября, - сообщили в официальной группе фестиваля.

Программа фестиваля планировалась довольно обширной, должны были выступить многие омские коллективы, но из-за тяжелой ситуации с коронавирусом, проведение пришлось перенести. Губернатор Омской области уже объяснил, почему сейчас не стоит проводить массовых мероприятий даже на открытом воздухе. Омичам придется подождать, когда утихнет третья волна коронавируса.