В октябре в Омске запустят сигнальные сирены

В октябре омичи услышат предупреждение о ЧС, но это будут только учения.

Осенью омичи снова услышат сирены и громкоговорители, сообщающие об опасности. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС и поспешили успокоить граждан. Это будет очередная проверка системы. Такие проводят дважды в год. Одна уже проходила весной в этого года. Вторую запланировали на 6 октября.

- Поддержание систем оповещения в готовности является одной из приоритетных задач национальной безопасности. Состояние систем оповещения в субъектах находится на особом контроле Полномочных представителей Президента Российской Федерации. Сбои в экстренном оповещении недопустимы, - отметил заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Виктор Ничипорчук в ходе совещания.

Также приняли решение о том, что оповещать омичей о возможных рисках и катаклизмах будут от имени «RSCHS».