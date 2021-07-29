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Общество29 июля 2021 11:13

В Омской области коронавирусом заболели 377 человек за сутки

Пока количество заразившихся только растет
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Омске люди продолжают попадать в больницы с ковидом.

В Омске люди продолжают попадать в больницы с ковидом.

Фото: Иван Макеев

В Омской области продолжают фиксировать все больше заразившихся коронавирусом. За прошедшие сутки медики насчитали 377 новых случаев ковида. В больницы попали 70 человек, остальные смогут лечиться дома. С начала пандемии в Омской области заразились уже 60 476 человек.

Успешно переболели, по данным минздрава, уже 44 592 омича. За сутки выписали из больниц 152 человека.

К сожалению, вирус продолжает уносить человеческие жизни. За сутки умерли 9 человек, а за все время пандемии в регионе умерли 1 677 человек.

В прививочной компании поучаствовали уже 445 963 человек. Второй компонент получили уже 310 422 человека.