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Общество29 июля 2021 10:44

В Омской области отменили режим повышенной готовности, который вводили из-за пожаров

Он действовал на территории области с середины весны
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В этом году в Омской области пол лета бушевали лесные пожары.

В этом году в Омской области пол лета бушевали лесные пожары.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Омской области в этом году лето выдалось тяжелым для экстренных служб. С середины весны погода располагала к возникновению сильных лесных и природных пожаров. Указом губернатора с 27 апреля в Омской области был введен режим повышенной готовности из-за опасности возникновения пожаров. Тогда действительно активно горели леса на севере области, страдали не только растения, но и люди. Сельчане всеми силами пытались остановить огонь, но все равно горели дома и даже целые деревни.

Несколько дней назад, 28 июля, в Омской области официально перестал действовать режим повышенной готовности. Больших пожаров больше не предвидится, хотя МЧС все еще предупреждает о возможности их возникновения. Совсем скоро в Омск вернется аномально жаркая погода. Высокий класс пожароопасности прогнозируют в Оконешниковском районе, недалеко от села Любимовка.