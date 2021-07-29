Омская область стала лидером в Сибири по темпам вакцинации от ковида

В минздраве региона отмечают: это большая нагрузка на систему здравоохранения, но медики справляются. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Продолжается вакцинация от коронавируса в Омской области. На прошлой неделе в регион поступило более 50 тысяч доз. Тем временем, подведены итоги мониторинга среди сибирских регионов. И Омская область по его результатам лидирует по темпам вакцинации в СФО. В среднем прививку от коронавируса имеет 454 человека на 100 000 населения в день. Это лучший результат в Сибири.

Как сообщает пресс-служба правительства Омской области, для сравнения в Тюменской области этот показатель равен 361, а в Новосибирской – 173. Также отмечается, что Омская область входит в ТОП-15 среди 85 субъектов Российской Федерации.

Это стало возможным благодаря активной работе первичного звена: поликлиник, центральных районных больниц, выездных бригад и мобильных пунктов вакцинации. Как пояснили в областном Минздраве, это большая нагрузка на систему здравоохранения региона, но медики не намерены снижать высокую планку.