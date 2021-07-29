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Общество29 июля 2021 9:44

В начале недели омичи дышали формальдегидом

Превышение вредных веществ фиксировали в 4 раза
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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На этот раз выбросы зафиксировали в Октябрьском округе.

На этот раз выбросы зафиксировали в Октябрьском округе.

Фото: Алексей ФОКИН

В Омске продолжают фиксировать превышения содержания вредных веществ в воздухе. На этот раз метеорологи из Обь-Иртышского УГМС зафиксировали превышения по формальдегиду. Оказалось, что им дышали омичи во вторник, 27 июля. На наблюдательном посту в Октябрьском округе зафиксировали показатели по формальдегиду в 3,9ПДК.

В других районах загрязнений не зафиксировали. И в ближайшие пару дней синоптики пообещали пониженный уровень загрязнения воздуха, пока погодные условия способствуют рассеиванию выбросов.

Накануне омичи тоже жаловались на неприятные запахи. Их чувствовали жители разных районов в минувшие выходные.