Александр Бурков объяснил, почему перенесли салют и марафон в Омске

Традиционный марафон празднование Дня города в Омске пройдут на месяц позже.

На недавнем заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом в Омске решили перенести празднование Дня города на месяц. За это время, как рассчитывают власти, ситуация с заболеваемостью ковидом улучшится. Но люди высказали озадаченность таким решением. Ведь и марафон, и салют проходят на открытом воздухе, а не в помещении.

- Эти мероприятия организуются на открытом воздухе, но предполагают сбор большого количества людей в одном месте. Сегодня эпидемиологическая ситуация не позволяет нам подвергать граждан риску, поэтому на заседании оперативного штаба было принято решение перенести данные мероприятия на вторые выходные сентября. Решения о проведении менее крупных мероприятий будут приниматься ответственными лицами в рамках законодательства, - отметил Александр Бурков.

Массовые мероприятия пройдут 11 сентября, тогда же состоится концерт приглашенной звезды и салют, марафон проведут 12 сентября.