К осени в Омске уберут все таблички, предупреждающие водителей о камерах

В Омске исчезнут таблички перед камерами видеонаблюдения на дорогах. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске уже к 1 сентября исчезнут таблички, указывающие водителям на близость видеокамер. Правительство России еще в прошлом году приняло поправки в правила дорожного движения, сейчас они вступили в силу.

- Разница между табличкой 8.23 и знаком 6.22 в том, что знак может применяться самостоятельно, тогда как табличка может быть установлена только совместно с дорожными знаками. Внешне знак никак не отличается от таблички, - уточнил начальник отдела организации безопасности дорожного движения департамента транспорта администрации города Омска Сергей Николаевич Шевелев.

Теперь в знаки о видеофиксации будут располагаться на въезде в населенные пункты. Такие же таблички появятся и за 150-300 метров от въездов в Омск, вместе со знаками о начале населенного пункта. Его действие будет распространяться на всей территории города. Поэтому омским водителям напоминают о том, что соблюдать скоростной режим все же нужно, камеры продолжат работать в прежнем режиме.