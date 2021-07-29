В Омской области пьяный водитель въехал в палатку на берегу озера и раздавил находившегося там человека

ДТП случилось на берегу озера Ачикуль. Фото: УМВД России по Омской области

В Омской области случилось очередное ЧП по вине пьяного водителя.

62-летний водитель выпивал в компании на берегу озера Ачикуль в Тюкалинском районе. Потом решил покататься на «Ниве», но не справился с управлением и влетел в палатку.

Находившийся там 63-летний мужчина в результате происшествия погиб на месте.

В пресс-службе областного УМВД уточнили, что трагедия случилась 28 июля в 22.50. Окончательно обстоятельства и причины ДТП будут установлены в ходе проверки.

Фото: УМВД России по Омской области