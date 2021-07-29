Ради строительства «Арены Омск» снесут 86 деревьев

В Омске на 86 деревьев у новой "Арены" станет меньше. Фото: Павел КЛОКОВ

В Омске на заседании комиссии по вырубке, обрезке и восстановлению зеленых насаждений рассмотрели просьбу Речного порта о сносе сразу 86 деревьев. Их планируют спились около строящейся «Арены Омск». Ее возведение близится к концу, здание должны сдать в 2022 году. Потом приступят к благоустройству прилегающей территории. Именно для обустройства площадки под строительную технику и материалов порт попросил снести деревья.

Комиссия одобрила запрос, но обязали компенсировать потерянные деревья. Вместо вырубленных речпорт высадит 256 крупномеров. Также представители Речного порта отметили, что площадку для стройматериалов будут использовать только во время работ, это займет около 6-8 месяцев.