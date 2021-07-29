Райффайзенбанк и УБРиР объединили банкоматную сеть

Клиенты Райффайзенбанка теперь могут пополнить счет или снять наличные с карты без комиссии в банкоматах банка УБРиР, который широко представлен в Сибирском федеральном округе.

«Расширение банкоматной сети дает клиентам больше возможностей для работы с картами и наличными. Отсутствие комиссии делает управление деньгами проще, а широкая география партнерской банкоматной сети позволяет получить привычный сервис практически в любом городе. Мы видим стабильный интерес клиентов к операциям внесения наличных и связываем его с ростом проникновения онлайн-каналов — клиентам важно в любой момент иметь возможность внести средства на карту либо пополнить счет», - отметила Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.

Подробнее о банкоматной сети Райффайзенбанка можно узнать на сайте.