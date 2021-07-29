Омский аэропорт может стать базовым для нового лоукостера

Новый лоукостер обешают запустить в следующем году. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Компания S7 Group заявила о запуске лоукостера. Бюджетные перелеты будут осуществляться, минуя два основных транспортных хаба в Москве и Петербурге. Компания сейчас рассматривает омский аэропорт в качестве базового.

– В Челябинске очень плохая доступность, в Омске очень плохая доступность, Казань могла бы быть лучше, – цитируют «РИА Новости» главу совета директоров S7 Airlines Татьяну Филеву. – Я не могу сказать, что это наша финальная маршрутная сеть, мы сейчас вступаем в переговоры с каждым портом и, исходя из того, какой город нам даст лучшие ставки, финализируем маршрутную сеть и обязательно о ней расскажем.

Напомним, сейчас в России существуе единственный лоукостер «Победа», созданный «Аэрофлотом».