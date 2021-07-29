Новая дорожная разметка обошлась Омску в 10 миллионов

В Омске продолжают обновлять дорожную разметку. Её нанесение проходило в несколько этапов и началась ещё весной. Сначала обновили разметку на гостевых маршрутах и центральных улицах, а также на подъездах к школам, где проводили ЕГЭ. Обновили в первой волне и разметку в местах, где проходили празднечный мероприятия к 9 маю.

Уже после взялись за разметку рядом с камерами видео наблюдения. Сейчас обновляют разметку на пешеходных переходах, вблизи школ и там, где планировали провести мероприятия ко дню города. Их на опер штабе решили перенести на сентябрь. Появится в этом году на дорогах и новая пластиковая разметка. Её нанесут на дорогах, которые ремонтируют по нац проекту, отметили в пресс-службе департамента транспорта.

Всего на новую разметку в этом году потратили 10 миллионов. Сейчас работы по её нанесения выполнены на 75%. За эти деньги обновят разметку на 59 дорогах и 252 пешеходных переходах.