«Мне жаль, что в августе не отметим 305-летие Омска»: Мэр высказалась о решении оперштаба

Празднование перенесли на сентябрь из-за пандемии Фото: пресс-служба администрации города Омска

Оксана Фадина прокомментировала решение оперштаба. Празднование Дня города все-таки перенесли с августа на 11 сентября из-за роста заболеваемости коронавирусом. На эту же дату перенесен праздничный концерт Владимира Преснякова, салют и марафон.

- Мне, как и всем омичам, очень жаль, что в августе мы не отметим 305-летие Омска. Но сейчас гораздо важнее позаботиться о своем здоровье и здоровье своих родных, - сказала мэр города Оксана Фадина. - Призываю горожан сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности – носить маски и использовать перчатки. Мы непременно отпразднуем День города все вместе, но чуть позже.

Роспотребнадзор настаивал на ограничении времени работы общепита и сокращение посещаемости фитнесс-клубов.