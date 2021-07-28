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Общество28 июля 2021 19:17

«Мне жаль, что в августе не отметим 305-летие Омска»: Мэр высказалась о решении оперштаба

Празднование перенесли на сентябрь из-за пандемии
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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Празднование перенесли на сентябрь из-за пандемии

Празднование перенесли на сентябрь из-за пандемии

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Оксана Фадина прокомментировала решение оперштаба. Празднование Дня города все-таки перенесли с августа на 11 сентября из-за роста заболеваемости коронавирусом. На эту же дату перенесен праздничный концерт Владимира Преснякова, салют и марафон.

- Мне, как и всем омичам, очень жаль, что в августе мы не отметим 305-летие Омска. Но сейчас гораздо важнее позаботиться о своем здоровье и здоровье своих родных, - сказала мэр города Оксана Фадина. - Призываю горожан сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности – носить маски и использовать перчатки. Мы непременно отпразднуем День города все вместе, но чуть позже.

Роспотребнадзор настаивал на ограничении времени работы общепита и сокращение посещаемости фитнесс-клубов.