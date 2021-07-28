Владимиру Казанину вручили удостоверение кандидата в депутаты Госдумы РФ

В среду, 28 июля, в региональной Избирательной комиссии первому секретарю регионального отделения партии «Коммунисты России» Владимиру Казанину вручили удостоверение кандидата в депутаты Государственной думы Российской федерации.

По оценкам самого кандидата, мероприятие это хоть в какой-то степени формальное, но волнительное для тех, кто получает заветный документ.

«Избирательная комиссия работает с кандидатами корректно, своевременно указывает на допущенные недочеты при сдаче документов и предоставляет возможность их исправить. Хотя для облегчения работы самого избиркома предложил бы активнее развивать сайт Госуслуг, на котором можно получить много информации о кандидатах. К примеру, был ли человек судим. Такая информация должна получаться мгновенно, без архаичных запросов в соответствующие органы. Активнее следует внедрять цифровизацию во все сферы, связанные с выборами», - уверен Владимир Казанин.

Казанин стал официальным кандидатом на выборах в Госдуму восьмого созыва от Любинского одномандатного избирательного округа №141. Документы на регистрацию были поданы им в установленные сроки и в полном объеме. Проведенные проверки показали, что указанные в них сведения верны.

Напомним, выборы в Государственную Думу РФ состоятся в единый день голосования 19 сентября одновременно с выборами депутатов Законодательного собрания Омской области седьмого созыва.

По данным областной избирательной комиссии, на территории Омской области на 1 января 2021 года зарегистрировано 1 506 170 избирателей.