Омское правительство и ОмГАУ будут сотрудничать в сфере экологии. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Новый карбоновый полигон, позволяющий создать систему поглощения парниковых газов в сельском хозяйстве, начал свою работу. Соглашение об этом подписали Александр Бурков и ректор Омского государственного аграрного университета имени П.А. Столыпина Оксана Шумакова. Стороны договорились сотрудничать в сфере экологии.

Как уточнили в пресс-службе областного правительства, сотрудничество предполагает формирование инновационной инфраструктуры для проведения научных исследований в изменении климата в рамках развития карбонового полигона. Планируется выполнять исследования и перспективные низкоуглеродные агротехнологии в области растениеводства и животноводства. Итоги разработок собираются внедрять в экономику и социальную сферу региона.

Заработавший карбоновый полигон размеров в тысячу гектаров на территории сада имени Кизюрина в Омском аграрном университете даст возможность в пилотном режиме разработать и внедрить технологические решения по поглощению парниковых газов в сельском хозяйстве. Здесь ученые вуза отвели три участка с высаженными сельскими культурами. В результате исследований специалисты смогут понять, как та или иная культура влияет на атмосферу.

В результате исследований специалисты смогут понять, как та или иная культура влияет на атмосферу. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

- Карбоновый полигон - это гиперактуальный проект в рамках национальной стратегии технического развития Российской Федерации и плана по адаптации климата к 2021 году. Открытие карбонового полигона, безусловно, знаковое событие для Омского региона, с его помощью будут проводиться новые научные исследования, подготавливаться новые кадры, что позволит нам вывести нашу научную и образовательную деятельность на принципиально новый уровень, - отметила ректор ОмГАУ Оксана Шумакова.