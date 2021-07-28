Ради строительства новой остановки у «Дружного мира» снесут 16 тополей

В центре Омска появится еще одна остановка. Фото: Павел КЛОКОВ

В Омске хотят изменить схему движения в районе «Дружного мира» между Голубым огоньком и Театральной площадью. Там планируют перенести пешеходный переход на улицу Красных Зорь, чтобы избежать возможных аварийных ситуаций. Вместе с этим заговорили и об установке новой остановки. В этом месте автобусы сейчас останавливаются только в сторону центра, в обратном направлении, на стороне ТЮЗа остановки нет. Вот ее-то и хотят установить.

Именно ради этого сегодня комиссия по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений разрешила вырубить 16 тополей, которые там растут. Вместе с ними уберут и 97 метров живой изгороди, а 19 черемух пересадят. Конечно, сузится и пешеходная дорожка. Перенести пешеходный переход планируют до 15 сентября, а точные сроки появления остановки пока не известны.