Омский студент сжег машину конкурента отца по бизнесу

Студент таким образом пытался помочь отцу решить разногласия с конкурентами. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Внезапный пожар озарил двор одного из домов на улице Рождественского в Ленинском округе Омска. Все произошло поздней ночью. Хозяин быстро заметил возгорание и сам вызвал пожарных, но спасать было уже практически нечего. 47-летний владелец автомобиля обратился и в полицию, рассказал, что автомобиль кто-то поджег.

Так после пожара выглядит салон машины. Повезло, что хозяин вовремя заметил пожар, и от огня не пострадали другие автомобили во дворе. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В ходе расследования полицейские выяснили, что к произошедшему причастен 24-летний студент, сын конкурента потерпевшего по бизнесу. Мужчины не ладили, да еще и занимались торговлей фруктами и овощами, а накануне и вовсе крупно поссорились. Конкурент рассказал о ссоре сыну, а он не сдержал эмоций и пошел мстить. Бензин он купил заранее, но все же попытался вызвать обидчика на разговор, позвонив ему несколько раз. Предприниматель выходить к студенту отказался. Тогда молодой человек разбил окно, вылили бензин в салон и поджег его.

В преступлении он полностью признался, отметили в пресс-службе полиции. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы за умышленный поджог.