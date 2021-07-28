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Общество28 июля 2021 13:09

«Флору» в Омске решили не переносить, но проведут с ограничениями

Посмотреть выставку, скорее всего, смогут не все желающие
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Организаторы будут следить за количеством посетителей.

Организаторы будут следить за количеством посетителей.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Омске прошло заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом. Решили, что все праздничные гулянья, посвященные Дню города, которые должны были состояться 7 августа, перенесут на сентябрь.

Одним единственным мероприятием, дата которого осталась прежней стала «Флора». Ее проведут на следующей неделе, как и планировали, но с соблюдением строгих правил. На входе организуют приемный фильтр и будут строго следить за количеством гостей. Все из-за того, что в Омске остались в силе запреты на массовые мероприятия. Их продлили до 31 августа.