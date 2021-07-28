В Омске подросток, гулявший ночью с собакой, изрезал ножом пьяного прохожего

Подросток напал на совершенно незнакомого человека. Фото: Иван ВИСЛОВ

Инцидент произошел на улице 5-й Чередовой. 16-летний местный житель гулял в два часа ночи с собакой. Парню чем-то не понравился пьяный прохожий. Он начал конфликтовать с этим незнакомым человеком, потом накинулся и несколько раз ударил ножом.

В результате происшествия истекавшего кровью 50-летнего мужчину доставили в больницу. Напавшего на него подростка задержали.

Выяснилось, что он уже не раз имел проблемы с законом. Сейчас по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» ему грозит до 10 лет колонии, сообщает пресс-служба областного СУ СК.