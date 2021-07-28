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Происшествия28 июля 2021 13:00

В Омске подросток, гулявший ночью с собакой, изрезал ножом пьяного прохожего

Нападавший уже попадал в поле зрения силовиков. Теперь ему грозит до 10 лет колонии
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Подросток напал на совершенно незнакомого человека.

Подросток напал на совершенно незнакомого человека.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Инцидент произошел на улице 5-й Чередовой. 16-летний местный житель гулял в два часа ночи с собакой. Парню чем-то не понравился пьяный прохожий. Он начал конфликтовать с этим незнакомым человеком, потом накинулся и несколько раз ударил ножом.

В результате происшествия истекавшего кровью 50-летнего мужчину доставили в больницу. Напавшего на него подростка задержали.

Выяснилось, что он уже не раз имел проблемы с законом. Сейчас по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» ему грозит до 10 лет колонии, сообщает пресс-служба областного СУ СК.