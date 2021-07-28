Из Омска в Екатеринбург собираются запустить скоростной поезд «Ласточка»

В Омске могут появиться скоростные поезда "Ласточка", которые будут ходить до Екатеринбурга. Фото: poezd-lastochka.ru

В последнее время активно пытаются расширить географию вылетов из местного аэропорта. Росавиация одобрила нескольким компаниям вылеты по нескольким направлениям. Появилась информация и об изменениях на железной дороге. В «Федеральной пассажирской компании» рассматривают возможность запустить прямое скоростное сообщение Омска и Екатеринбурга. В компании рассматривают возможность запустить между городами «Ласточку».

- В рамках развития межрегиональных перевозок подвижным составом «Ласточка» между Свердловской и Омской областями в Федеральной пассажирской компании в настоящее время идут обсуждения и ведутся необходимые расчеты по проекту, - приводят слова представителей компании E1.RU.

Пока окончательного решения не принято. Если «Ласточку» все же запустят, то Екатеринбург станет первым городом с которым откроют скоростное железнодорожное сообщение из Омска.