Под суд пойдет омич, пытавшийся взломать сайт мэрии

Омич подготовил специальную программу для взлома и пошел в интернет-кафе, но его все равно поймали. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Омске до суда дошло дело 23-летнего хакера, который решил взломать сайт администрации. По данным следствия, омич 26 сентября 2020 года попытался запустить вирус на сайт. Для этого он пошел в интернет-кафе и оттуда удаленно подключился к сайту с помощью специальной программы. Омич планировал найти уязвимость и запустить в систему вирус.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, хакер полностью признал свою вину и раскаялся. Дело будут рассматривать в Первомайском суде. Омичу грозит до 5 лет лишения свободы и крупный штраф до 1 миллиона рублей.