После дождей и гроз в Омск вернется аномальная жара

Омичей снова ждет знойная неделя.

На этой неделе в Омске сохраняется довольно комфортная температура. Днем воздух прогревается примерно до +25, а ночью становится прохладнее, около +15. Вся неделя прошла без осадков, но синоптики обещают дожди уже сегодня и завтра. Правда, осадки пройдут местами и могут не затронуть Омск.

А вот что точно почувствуют омичи, так это резкое потепление. Уже в грядущее воскресенье, 1 августа, обещают повышение температуры до +30 градусов. По предварительным прогнозам, жара продержится в Омске всю следующую неделю.