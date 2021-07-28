Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 июля 2021 10:42

После дождей и гроз в Омск вернется аномальная жара

В ближайшие дни по области пройдут осадки, а потом снова потеплеет до +30
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Омичей снова ждет знойная неделя.

Омичей снова ждет знойная неделя.

На этой неделе в Омске сохраняется довольно комфортная температура. Днем воздух прогревается примерно до +25, а ночью становится прохладнее, около +15. Вся неделя прошла без осадков, но синоптики обещают дожди уже сегодня и завтра. Правда, осадки пройдут местами и могут не затронуть Омск.

А вот что точно почувствуют омичи, так это резкое потепление. Уже в грядущее воскресенье, 1 августа, обещают повышение температуры до +30 градусов. По предварительным прогнозам, жара продержится в Омске всю следующую неделю.