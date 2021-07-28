Болельщики «Авангарда» поздравили омского пловца Мартина Малютина с олимпийской медалью

Мартин Малютин завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Токио.

22-летний пловец Мартин Малютин из Омска стал сегодня олимпийским призером. На Играх в Японии он выиграл серебро в эстафете 2 по 200 метров в составе российской сборной.

В олимпийском Токио сейчас оказались и представители «Авангарда». Они записали небольшое интервью с Мартином и выложили ролик на официальной странице клуба в Instagram.

– Хоккейный клуб «Авангард» поздравляет тебя с победой! Они выиграли в этом году титул, а ты – медаль.

– Я тоже поздравляю «Авангард»! Хоккеисты у нас сильные. Передаю им привет. Спасибо, что поздравляют. Мне очень приятно! – ответил пловец.

– Насколько тебе важно чувствовать, что ты омич?

– Очень приятно и выступать за свой город, и показывать результаты. В Омске много именитых спортсменов. Бацарашкина тоже заработала две медали. Омск – наш прекрасный город.