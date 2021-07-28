Омич дважды вломился в чужой дом, ограбил и изрезал хозяйку

Мужчина дважды за ночь ворвался в дом. Сначала до смерти напугал хозяйку, а потом порезал ее ножом. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Вопиющий своей бесчеловечностью случай произошел с 53-летней омичкой. Накануне ночью, 26 июля, в ее дом в поселке Иртышский ворвался неизвестный. Спросонья женщина ничего не поняла, но очень испугалась, когда он стал размахивать пистолетом и потребовал снять цепочку. Женщина безропотно отдала грабителю серебряное украшение. Она уже было подумала, что опасность миновала, когда мужчина ушел, но все оказалось не так просто. Грабитель вернулся снова и изрезал омичку ножом.

В пресс-службе полиции рассказали, что установили личность нападавшего. Им оказался 37-летний Дмитрий Романов, проживающий в Омском районе. В момент нападения он был одет в черную футболку с тигром, темные штаны и черные сланцы. Это смогла запомнить пострадавшая. В полиции просят помочь в поисках нападавшего и сообщить о его месте нахождения, если вы видели его по телефонам: 79-34-04, 30-46-46, 79-38-02 или 02. В ведомстве гарантируют анонимность.