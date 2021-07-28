Натравил овчарку, потом вывез за город и забил насмерть: В Омске через 18 лет поймали жестокого убийцу

Сейчас Владимиру Ковальчуку 63 года, и он может вернуться за решетку уже до конца жизни. Фото: СУ СК России по Омской области

Омские следователи раскрыли преступление, совершенное еще осенью 2003 года. Тогда безвестно исчезла 25-летняя девушка. Ее искали полгода. Труп пропавшей нашли в лесу, когда начал таять снег.

Выяснилось, что перед смертью погибшая очень сильно страдала. На теле буквально не было живого места. Подозрения сразу пали на ее взрослого сожителя. 45-летний на тот момент Владимир Ковальчук уже был дважды судим изнасилования. Сразу после убийства любовницы, мужчина сбежал и все это время прятался, постоянно меняя место жительства.

Выйти на его след силовикам удалось только этой весной. После этого они восстановили картину произошедшего в ночь с 31 октября на 1 ноября 2003 года. По версии следствия, Ковальчука поссорился со своей молодой сожительницей. Рассвирепев из-за того, что она собирается от него уйти, бывалый сиделец ударил ее кулаком в лицо. А потом натравил на дезориентированную девушку кавказскую овчарку.

После этого загрузил изувеченную подругу в машину и вывез за город. Там он буквально забил свою жертву насмерть, нанеся ей 58 ударов. Убедившись, что девушка мертва, закидал труп снегом и скрылся.

– Свою вину в убийстве он отрицает, однако следствием были собраны достаточные доказательства, на основании которых по уголовному делу утверждено обвинительное заключение и материалы следствия направлены в суд для рассмотрения по существу, – сообщает пресс-служба областного СУ СК.